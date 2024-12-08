На главной площади Харькова состоятся громкие дебаты: один из оппонентов даже пообещал оплатить другому похороны

Дебаты обещают быть громкими

Истекает президентский срок Джо Байдена, и, значит, подошло время подводить итоги его каденции. Конечно, в контексте украинских событий важно, какие результаты правления Байдена можно выделить для Украины, которая находится в состоянии войны с Россией. И здесь у многих публичных лиц мнения очень расходятся. В частности, недавно разразился спор между украинским публицистом и писателем Виталием Портниковым и выходцем из Харькова, который уже 34 года проживает в США, Сергеем Любарским. У мужчины ведется блог и имеет несколько страниц в ютубе, где анализирует события в контексте США-Украина.

Дошло даже до прений. Не онлайн-дебатов, а настоящих, в стиле "стадион да стадион". На главной площади Харькова. Обсуждать будут тему, действительно ли Байден оказался спасителем для Украины, или из-за его политики все и обернулось "катастрофой".

Виталий Портников заявил, что готов оплатить билеты для Любарского из США в Украину, включая перелеты первым классом и железнодорожные переезды в Харьков. Кроме того, публицист также предложил оплатить и захоронение своего оппонента, если он погибнет от российской атаки.

В своем ответе Портникову Любарский сказал, что он принимает приглашение на дебаты и готов принять в них участие на Майдане Незалежности в Харькове не позднее 45 дней с момента записи этого видео. Идеально для него, чтобы дебаты состоялись до конца 2024 года.

Есть еще одно условие, о котором заявил Любарский, чтобы Портников потратил деньги, которыми он планировал оплатить поездку для Любарского из США и обратно (это примерно 7500 долларов) на мобильный госпиталь. А свою поездку он хочет оплатить самостоятельно, потому что уверен, что ему помогут подписчики.

Тема дебатов, если коротко — благодарность Виталия Портникова Байдену за эти 2,5 года поддержки. Как человека, который предоставил Украине современное оружие и защитил его. С этим категорически не согласен Любарский, который считает, что именно Байден виновен в "той катастрофе, которая произошла в Украине".

Любарский также отметил, что правила дебатов должны выполняться безоговорочно. А именно: нельзя перебивать, каждый участник дебатов будет время на высказывание собственного мнения, нельзя переходить на личности, будет независимый модератор, который будет проводить дебаты и следить за дебатами.

Представителем Любарского будет Сергей Гайдай. Не тот Сергей Гайдай, который был главой Луганской областной государственной администрации. Сергей Николаевич Гайдай, по данным Википедии, — украинский политтехнолог, специалист по рекламе и политическим технологиям.

Справка. Сергей Любарский фактически является представителем русскоязычной диаспоры в США и давно живет в штатах. С начала полномасштабного вторжения он начал позиционировать себя проукраинским блоггером и постоянно вспоминает в многочисленных видео о своем украинском происхождении (сам мужчина из Харькова). В блогах Любарского обычно — аналитика, информация об американских реалиях, инсайдерская информация по вопросам Украины и США. Также Любарский заявляет, что ведет волонтерскую деятельность, является главой благотворительной организации и вроде бы борется за усиление военной поддержки США для Украины. Кроме того, он принципиально русскоязычен, одним из условий дебатов является то, что ему дать возможность общаться на русском.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп может пойти по пути Байдена в политике по отношению к Украине.