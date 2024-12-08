На головному майдані Харкова відбудуться гучні дебати: один з опонентів навіть пообіцяв оплатити іншому похорон

Дебати обіцяють бути гучними

Спливає президентський термін Джо Байдена, і, значить, підійшов час підбивати підсумки його каденції. Звісно, в контексті українських подій важливо, які саме результати правління Байдена можна виокремити для України, яка перебуває в стані війни з Росією. І тут у багатьох публічних осіб думки дуже розходяться. Зокрема, нещодавно спалахнула суперечка між українським публіцистом та письменником Віталієм Портниковим та вихідцем з Харкова, який уже 34 роки проживає в США, Сергієм Любарським. Чоловік веде блог та має кілька сторінок в ютубі, де аналізує події в контексті США-Україна.

Дійшло навіть до дебатів. Не онлайн-дебатів, а справжніх, у стилі "стадіон так стадіон". На головній площі Харкова. Обговорювати будуть тему, чи справді Байден виявився рятівником для України, чи через його політику все і обернулось "катастрофою".

Віталій Портников заявив, що він готовий оплатити квитки для Любарського зі США до України, включаючи перельоти першим класом та залізничні переїзди до Харкова. Крім того, публіцист також запропонував оплатити і поховання свого опонента у випадку, якщо він загине від російської атаки.

У своїй відповіді Портникову Любарський сказав, що він приймає запрошення на дебати і готовий взяти в них участь на Майдані Незалежності в Харкові не пізніше, ніж за 45 днів з моменту запису цього відео. Ідеально для нього, щоб дебати відбулися до кінця 2024 року.

Є ще одна умова, про яку заявив Любарський — щоб Портников витратив гроші, якими він планував оплатити поїздку для Любарського зі США і назад (це приблизно 7500 доларів) на мобільний госпіталь. А свою поїздку він хоче оплатити самостійно, бо впевнений, що йому допоможуть підписники.

Тема дебатів, якщо коротко — вдячність Віталія Портникова Байдену за ці 2,5 року підтримки. Як людини, яка надала Україні сучасну зброю і захистила її. З цим категорично не погоджується Любарський, який вважає, що саме Байден винен у "тій катастрофі, яка відбулася в Україні".

Любарський також наголосив на тому, що правила дебатів повинні виконуватись беззаперечно. А саме: не можна перебивати, кожен учасник дебатів матиме певний час на висловлення власної думки, не можна переходити на особистості, буде незалежний модератор, який проводитиме дебати і слідкуватиме за дебатами.

Представником Любарського буде Сергій Гайдай. Не той Сергій Гайдай, який був головою Луганської обласної державної адміністрації. Сергій Миколайович Гайдай, за даними Вікіпедії — український політтехнолог, фахівець з реклами та політичних технологій.

Довідка. Сергій Любарський фактично є представником російськомовної діаспори в США і давно вже живе в штатах. З початку повномасштабного вторгнення він почав позиціонувати себе проукраїнським блогером і постійно згадує у численних відео про своє українське походження (сам чоловік — з Харкова). У блогах Любарського зазвичай — аналітика, інформація про американські реалії, інсайдерська інформація щодо питань України та США тощо. Також Любарський заявляє, що веде волонтерську діяльність, є главою благодійної організації і начебто бореться за посилення військової підтримки США для України. Крім того, він принципово російськомовний, однією з умов дебатів є те, що йому мають дати можливість спілкуватись російською.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп може піти шляхом Байдена у політиці щодо України.