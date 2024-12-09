Украинского маньяка могли поймать, если бы не "Паша Мерседес": как тайна исповеди привела к серии жестоких убийств

Священнослужитель отказался сдать убийцу

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (известный в народе как "Паша Мерседес"), которого подозревают в оправдании агрессии России и разжигании религиозной розни, в свое время отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко. После этого последний совершил еще несколько убийств.

Об этом Павел признался в 2021 году в интервью украинской телеведущей и жене предателя Виктора Медведчука Оксане Марченко в проекте "Паломница". Он рассказал, что отпускал грехи Оноприенко до того, как его задержали правоохранители.

По словам митрополита, маньяк признался, что совершил убийство. При этом Оноприенко призвал священника сдать его милиции, однако тот не стал этого делать.

"Был такой человек, который убил 56 человек. Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель — привести вас к покаянию", — рассказал Павел.

Митрополит Павел Лебедь

Также он отметил, что Оноприенко во время допросов упоминал его имя. Маньяк рассказал, что Павел его предупреждал, что если он совершит еще одно убийство, то его задержат.

"И когда он тянул 28-летнюю девушку за дом, держа нож у шеи (…) и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь. Вот это мне в жизни запомнилось", — сказал митрополит.

Кто такой Анатолий Оноприенко

Это украинский серийный маньяк. В период с 1989 по 1996 годы он убил 52 человека. Среди его жертв было 11 детей. Также имеется большое количество инкриминируемых ему убийств, но их не удалось доказать.

В 1996 году его задержали. Изначально ему грозила смертная казнь, но потом приговор заменили на пожизненное заключение. В 2013 году Оноприенко умер от сердечной недостаточности в тюрьме.

Анатолий Оноприенко

Доподлинно неизвестно, почему именно Оноприенко начал убивать. На допросах и во время судебных слушаний он часто рассказывал о "голосах", которые давали ему задачу. По жестокости он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века.

Напомним, митрополит Павла задержали в 2023 году, но он пробыл за решеткой менее месяца. За него внесли залог в 33 млн грн.

СБУ в октябре 2023 года направила в суд дело, по которому митрополит обвиняется по двум статьям. Это ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно) и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно). В апреле 2024 года с него сняли электронный браслет.