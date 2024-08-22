Паша на 600-м "Мерсе" в подполье не уйдет: нардеп объяснил, что ждет УПЦ МП после запрета Русской церкви

Украинский политик объяснил, почему УПЦ МП после запрета не уйдет в подполье

После того как в Украине приняли закон о запрете УПЦ МП, встал вопрос о том, куда денутся сотни тысяч верующих, всю свою жизнь ходивших в храмы УПЦ. Этот закон не вытесняет русскую церковь из украинского религиозного поля, но и подпольную церковь в гаражах или домах верующие точно организовывать не будут.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Полный материал выйдет утром 23 августа.

"Да не будут они! Ну кто?! Паша на "600-м" Мерседесе (митрополит УПЦ Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии, наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь за любовь к роскошным авто получил прозвище Паша "Мерседес" — ред.) в подполье в гараже?! Я вас прошу… О чем мы говорим, ну это смешно!", — сказал Потураев.

Да, действительно, Паша "Мерседес" может и не будет организовывать богослужения в подвалах, гаражах или других местах. Однако есть более преданные верующие — бабушки, дедушки, другие очень набожные украинцы, которые регулярно ходят крестными ходами из Почаева (Свято-Успенская Почаевская Лавра в Тернопольской области — ред.). Однако народный депутат не верит и в это. Он считает, что верующим УПЦ нужен антураж.

"Не пойдут они в гаражи. Им батюшка нужен, церковь нужна и вот все. Есть единичные случаи, когда общины попереходили без попов, а поп остался с бабушками и служат в домах. Но это же не подполье, это же не катакомбная церковь. Ну, служат и пусть. Но я в это все равно не верю. Им нужно иметь статус религиозных организаций, потому что без этого они вообще не живут", — резюмировал Никита Потураев.

Напомним, что ВРУ приняла закон о запрете УПЦ в Украине 20 августа. "За" отдали свои голоса 265 народных депутатов, но и были голосовавшие против.

Однако юрист Дмитрий Вовк предупредил, что не стоит рассчитывать на моментальное прекращение деятельности УПЦ МП в Украине. По его словам, процесс ликвидации пророссийской церкви может занять годы.

Также "Телеграф" рассказывал, как отличить храм УПЦ от ВЦУ. Это не займет много времени, но для этого требуется смартфон.