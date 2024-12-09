Требовали взятку в 1 млн долларов. Во Львовском суде разоблачили двух коррупционеров (фото)

Они обещали обеспечить принятие "нужных" решений

Бывшего и действующего главу Хозяйственного суда Львовской области разоблачили на вымогательстве и получении взятки в 1 млн долларов, а также на злоупотреблении своим должностным положением. Вероятнее, речь идет о Василии Артимовиче и Михаиле Юркевиче.

Как отметили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), мужчинам уже доложено о подозрении. Однако в ведомости имена преступников не называются.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда одной из областей, разоблаченных на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов США неправомерной выгоды. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч.. 3 ст. 369-2 УК Украины", – информирует САП.

В НАБУ подчеркнули, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами, подтвердив, что речь идет о Хозсуде Львовской области.

Михаил Юркевич и Василий Артимович

"За указанную сумму обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч долл. США", — сообщают в бюро.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле могут наказать миллионеров из МСЭК. Действительно ли существует вероятность, что они могут отделаться минимальным наказанием, а их имущество остаться неприкосновенным.