Ермак доволен встречей с людьми Трампа

Но есть определенные опасения

Украинская делегация осталась довольна результатами встреч в США с высокопоставленными сторонниками новоизбранного президента Дональда Трампа. Эту делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как отмечает Politico, опираясь на источники, встречи проходили с генералом в отставке Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального посланника по вопросам Украины и России, а также советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцем и вице-президентом Джей Ди Венсом.

По словам собеседника издания, целью встреч было развитие отношений между администрациями президентов и знакомство обеих сторон друг с другом.

"По словам одного из собеседников, встреча с Волтцем и Венсом была длинной и содержательной, и украинская сторона осталась довольна тем, как все прошло", — пишет Politico.

Также Ермак обсудил дальнейшее сотрудничество между Украиной и США с будущей главой штаба Белого дома Сьюзи Уайлз. И заехал в резиденцию выбранного президента Мар-а-Лаго во Флориде – именно там он встретился с Сьюзан Уайлз.

К тому же, члены украинской делегации уверяют, что с нетерпением ждут начала сотрудничества с Трампом и провели продуктивные первые встречи.

"Но в кулуарах некоторые опасаются, что Трамп может заключить невыгодное соглашение с президентом России Владимиром Путиным "через голову Киева", стремясь поскорее закончить войну", — отмечает издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США подготовили значительный пакет помощи для Украины.