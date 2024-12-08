"Это две большие разницы": Ермак рассказал, как изменилась риторика команды Трампа нсчет Украины

Украине нужно и дальше работать с американскими политиками

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа изменили риторику насчет войны России против Украины. Есть значительная разница между их высказываниями во время избирательной кампании и после ее завершения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, американские политики демонстрируют "глубокое понимание" вопроса российско-украинской войны, это касается и будущего вице-президента США Джеймса Ди Венса.

"Могу вам сказать, уже по собственному опыту, что риторика во время кампании и то, какая действительно позиция у этих должностных лиц, в том числе и у будущего вице-президента, — это две большие разницы", — отметил Ермак.

По его словам, "все они настроены на справедливый мир". В то же время глава ОП отметил, что Украине нужно и дальше работать с командой Трампа.

"Я встретился с ведущими членами будущей администрации президента Трампа. У меня положительные эмоции после этого. Наши партнеры изучают нашу тематику, многие из них глубоко в ситуации, понимают войну России против Украины. Они точно понимают, что это захватническая война", – сказал он. .

Он также сообщил, что прошедшая 7 декабря в Париже встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном готовилась заранее. По его словам, обсуждение трехсторонней встречи велось еще во время визита украинской делегации в США, а также с командой Макрона.

"Хочу отметить, что Макрон сделал много для того, чтобы эта встреча состоялась. Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата", — сказал глава ОП.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение насчет войны. Такое заявление он сделал на фоне ситуации в Сирии.