Блогерша смогла оскорбить весь украинский город целиком, а ее саму уже называют Проней Прокоповной

Люди пишут, что Козятину повезло, что девушка уехала из него в другой город

Блогерша из Козятина Карина, которая вместе с мужем приняла участие в проекте "Любовь и выживание", назвала родной город дном. Горожане в ответ тоже не полезли в карман за словами.

Об этой истории рассказывает местное издание РИА "Козятин". Также журналисты собрали реакцию местных жителей на позорные слова Карины.

В начале декабря на "Новом канале" вышла серия реалити-шоу "Любовь и выживание", где снялась семейная пара блогеров из Козятина — Карины и Тараса.

После выхода телепередачи разразился скандал между местными интернет-пользователями и Кариной. Причиной стала ее сториз, где девушка сказала: "Все-таки умные люди уезжают из Козятина. Лично для меня это дно". Это изрядно возмутило козатинчан.

Что произошло с Кариной и Тарасом на проекте

Пара в браке более восьми лет, вместе воспитывают семилетнюю дочь. Проблемы в отношениях появились давно, и с помощью реалити "Любовь на выживание" Карина и Тарас вроде бы хотели спасти брак.

Девушка призналась, что заставляла Тараса зарабатывать больше, чтобы он мог обеспечить себя финансово после развода, потому что пришла на шоу, чтобы поставить точку. На детекторе лжи блогерша подтвердила, что не спит с мужем, потому что он ей отвратителен. В то же время она получала удовольствие от прикосновений другого мужчины.

Как в интернете отреагировали на реалити-шоу

После выхода выпуска шоу, где Карина и Тарас пришли к пику в отношениях и открылась правда, девушка увидела в сети много плохих слов в свой адрес.

Что блогерша сказала о Козятине

Стоит отметить, что долгое время блогерша жила в Козятине, а после развода Тарас остался жить в городе, а Карина переехала в Ирпень. Когда после выхода телепередачи на нее посыпался хейт, дошло до того, что девушка записала сториз, где изрядно оскорбила козятинчан.

Как жители Козятина отреагировали на ответ

После возмутительного видео блогерши, местные жители не подбирали слова. Смотрите, что они написали.

Напомним, молодая украинская певица Sowa устроила во Львове странный перформанс, во время которого девушки, переодетые в сотрудниц ТЦК, останавливали на улице мужчин и просили их предъявить документы. Оказалось, что таким образом Диана Горбяк (Sowa) рекламировала свой концерт и приглашала людей посетить его. Украинцам не понравился "пранк из ТЦК" и певицу начали жестко критиковать в соцсетях.