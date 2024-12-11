Почему именно Киев – столица Украины: историк объяснил этот географический и культурный феномен

В течение долгой истории столицами украинского государства были разные города, но Киев всегда оставался в центре внимания

Почему Киев является столицей Украины? Этот вопрос кажется простым, но имеет глубокий исторический и географический контекст, который выходит за рамки административного статуса города.

Когда речь заходит о Киеве, у каждого исследователя есть свой уникальный взгляд. Для Александра Алферова это не просто город, а сложная живая система, где каждый камень, каждая улица имеет свою неповторимую биографию. Он объяснил, почему именно этот город был избран столицей.

Столицей Украины в свое время были разные города: Холм, Хуст, Ивано-Франковск и другие. Однако Киев всегда оставался в центре внимания. Почему? Степан Бандера, например, говорил: "Киев — это столица Украины", даже не посещая его. Это свидетельствует о глубоком символическом значении города для украинского народа.

Географический феномен

Уникальность Киева начинается с его расположения. Город расположен на холмах правого берега Днепра, который создает естественные оборонительные и наблюдательные пункты.

Экономический центр древнего государства

Киев быстро превратился в мощный торгово-экономический центр. Местные князья контролировали торговые пути, взимая пошлины и оказывая услуги купцам. Это позволило городу объединить вокруг себя разные племена и земли, превратившись в сердце Руси.

Сакральное пространство

Особое значение Киева выходит далеко за пределы экономики. Во времена Ярослава Мудрого город воспринимался как сакральный центр, своего рода новый Иерусалим. Киев застраивался по образцу Константинополя, став духовным центром Восточной Европы.

Внетерриториальность Киева

Уникальной чертой города является его внетерриториальность. Киев не принадлежал к конкретной земле или княжеству – он принадлежал всем. Даже когда столицы перемещались, Киев оставался сакральной столицей.

Символизм и преемственность

Красноречиво даже происхождение названия жителей города — "киевляне", что ведет свою родословную от основателя Киева, князя Кия. Это не просто название, а сохранившаяся веками память о началах города.

Киев – это больше, чем просто административный центр. Это живой символ украинской государственности, город, объединяющий прошлое, настоящее и будущее Украины. Его столичность – не просто юридический статус, а глубокая историческая миссия.

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