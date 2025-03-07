"У Украины нет выбора": Трамп выступил с новыми скандальными заявлениями, что уже наговорил

Трамп снова наговорил скандальных вещей об Украине, НАТО и Европе

Президент США Дональд Трамп искренне считает, что Украина должна будет принять условия мирного соглашения с российским режимом, потому что у нее якобы "нет выбора". Кроме того, он заявил о якобы "значительном прогрессе" в продвижении мирного соглашения между Украиной и россиянами, которое должно прекратить боевые действия.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме 6 марта. Собрали главное из заявлений одиозного американского президента:

Трамп заявил, что Украине придется смириться и пойти на мирное соглашение с РФ, поскольку у нее якобы "нет выбора".

По версии Трампа, в последние дни удалось добиться "значительного прогресса" в деле урегулирования войны между Украиной и РФ. В чем именно состоит этот прогресс – тут Трамп предпочел отмолчаться.

Вскоре будет принято решение о правовом статусе 240 тысяч украинцев, находящихся в США, как беженцы. Трамп не подтвердил, но и не опроверг, что Белый дом рассматривал отмену защиты для них, что означает дальнейшую депортацию.

Анонсировал визит в Саудовскую Аравию "в ближайшие пару месяцев".

Размечтался о всеобщей денуклеаризации, заявив, что было бы неплохо, если бы все страны избавились от ядерного оружия. В первую очередь, заявил Трамп, речь идет о США, России и Китае. Иронично, что его заявление прозвучало на фоне полного краха Будапештского меморандума, согласно которому Украина отдала ядерное оружие – когда два гаранта безопасности Украины фактически объединились против нее.

Обвинил Байдена в том, что переговоры о ядерном разоружении с Россией и Китаем якобы сорвались.

Трамп также подтвердил, что США рассматривают вариант снять защиту с союзников по НАТО, которые тратят на оборону меньше, чем требуют Соединенные Штаты. Попутно дал пинка Японии, заявив, что США не должны ее защищать в случае войны, поскольку союзники по НАТО, мол, не будут защищать США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон возобновили работу. Украина надеется, что на следующей неделе состоится содержательная встреча между командами обеих стран.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что переговоры Украины и России должны пройти. Это потребует уступок с обеих сторон, но "мы должны посадить их обеих за стол переговоров", заявил он. По его словам, война должна прекратиться, но "никто не имеет ни малейшего представления или плана, как это сделать".