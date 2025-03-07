Украина получит британские разведданные? В Лондоне готовы игнорировать позицию США

Британия, несмотря на свои ограниченные возможности, продолжит собирать и анализировать в интересах Украины необработанные разведывательные данные.

На фоне решения США о приостановке предоставления Украине разведывательных данных Великобритания продолжит поставлять Украине важную информацию – несмотря на прямой запрет Соединенных Штатов. Британские возможности меньше американских, но Лондон готов игнорировать позицию США по этому вопросу.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что Великобритания, несмотря на свои ограниченные возможности, продолжит собирать и анализировать в интересах Украины необработанные разведывательные данные и не будет передавать Соединенным Штатам полученную информацию.

"Их возможности не столь всеобъемлющие, как у США, не такого масштаба и не могут их заменить", — объяснил бывший сотрудник британского правительства.

Британская помощь позволит Украине не только сохранить определенную возможность раннего предупреждения об атаках российских оккупантов, но и возможность бить по целям в глубоком тылу в России. То есть возможности наносить по территории РФ мощные ракетные и дроновые удары у ВСУ сохранятся.

При этом украинские силы, скорее всего, получат информацию, собранную с помощью спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков и развернутых наземных сил: все эти возможности у Британии есть. Также, вероятно, Украина будет получать от британцев данные, переданные британским вооруженным силам США. Конечно, Вашингтон запретил Лондону предоставлять Украине такую информацию, однако не исключается, что Британия проигнорирует американский запрет, ведь доказать такое нарушение почти невозможно.

Отметим, что сейчас Украина начала работу над получением разведданных из альтернативных источников. По словам министра обороны Рустема Умерова, в настоящее время Киев не получил точной информации о том, как именно будет ограничиваться доступ к этим данным со стороны США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп запретил предоставлять Украине разведданные, хотя он несколько раз уверял, что никаких изменений не будет. Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что союзники США могут перестать делиться с ними разведданными. Уже известно, какие страны "вписались" в Украину.