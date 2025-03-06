Поможет не только Франция? Умеров сделал важное заявление об обмене разведданными

Украина начала работу

Украина начала работу по получению разведданных от альтернативных источников. По словам министра обороны Рустема Умерова, в настоящее время Киев не получил точной информации о том, как именно будет ограничиваться доступ к этим данным со стороны США.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

"Об обмене разведданными мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", — сказал министр обороны.

Добавим, что, по словам французского министра обороны Себастьяна Лекорня, Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. Ведь США намерены приостановить эти поставки со своей стороны, а также ограничить некоторые государства.

К примеру, Великобритания уже получила запрет на предоставление Украине разведданных. Это в свою очередь ставит под угрозу использование Киевом британских ракет "Storm Shadow".

Напомним, что президент США Дональд Трамп запретил предоставлять Украине разведданные, хотя он несколько раз уверял, что никаких изменений не будет. Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что союзники США могут перестать делиться с ними разведданными. Уже известно, какие страны "вписались" за Украину.