"Королеву бензоколонки" снимали в Украине: что сейчас находится на этом месте

Фильм был одним из самых популярных в СССР

"Королева бензоколонки" – известный советский фильм, который снимали в Украине в 1962 году. Лента имела огромный успех, ее просмотрело 54 миллиона зрителей. Отдельные сцены снимали в киевской студии Александра Довженко и на трассе Киев – Харьков. Некоторые места даже переделали потом в честь ленты.

"Телеграф" расскажет о местах, где снимали фильм и как они выглядят сейчас.

Где снимали "Королеву бензоколонки"

По сюжету уроженка Полтавы Людмила Добрыйвечер, которую сыграла российская актриса Надежда Румянцева, пытается реализовать себя. Она пробует себя диктором на телевидении и бортпроводницей, но неудачно.

Так, Людмила ставит новую цель — стать артисткой ансамбля "Балет на льду". Для этого она покупает ролики и учится кататься на автозаправке, где устраивается на работу.

Съемки фильма должны были состояться на настоящей АЗС в городе Пирятин Полтавской области. Через город пролегает трасса Киев – Харьков. Впрочем, руководство заправки запретило это делать из-за аппаратуры, которая могла вызвать пожар. Поэтому создатели создали фейковую АЗС для съемок, хотя она выглядела вполне по настоящему.

Некоторые водители даже заезжали заправить свои автомобили, не зная правды. Для фильма использовали автобусы 50-х — 60-х, таких как ЛАЗ-697 "Турист" и ЛАЗ-Украина.

Интересно, что на роликах главная героиня — Людмила Добрыйвечир — не каталась на бутафорской АЗС, поскольку это невозможно было делать из-за качества асфальта. Поэтому еще одну ненастоящую заправку создали на студии имени Довженко.

Зрители советской ленты хорошо помнят кафе "Буфет", в котором проходили съемки. Ранее заведение называлось "Встреча", впрочем, позже его переименовали в "Королеву бензоколонки". На стенах заведения сейчас размещены фотографии из фильма.

Еще одним символом фильма была водонапорная башня у АЗС. С годами вода начала просачиваться и вызывать подтопление: все из-за ошибок во время ее строительства. Впоследствии ее выкупил местный бизнесмен за 1 миллион гривен. Мужчина хотел установить памятник героини Людмиле Добрыйвечер, но реализовать идею не получилось.

Впоследствии на месте бензоколонки разместили автозаправку российской компании Tatneft. После начала полномасштабного вторжения активы АЗС страны-агрессора передали "Укрнафте". Так что заправка работает там и сегодня.

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