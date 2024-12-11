Благодаря ему Украина прошла в Чемпионат мира по футболу: как выглядит могила звезды "Динамо" Андрея Гусина

Спортсмен трагически погиб 10 лет назад

Сегодня, 11 декабря, должен был праздновать день рождения известный украинский футболист Андрей Гусин. Ему бы исполнилось 52 года. Спортсмен погиб во время езды на мотоцикле под Киевом в возрасте 41.

"Телеграф" вспомнит путь известного футболиста и покажет, как выглядит его могила.

Что известно об Андрее Гусине

Будущий футболист родился в 1972 году в Золочеве Львовской области. Учился во Львовском институте физкультуры. Гусин дебютировал в 1992 году во львовском футбольном клубе "Карпаты". Тогда Андрей забил гол винницкой "Ниве". Вскоре его пригласили в киевское "Динамо 2".

В то время в футбольном клубе была безумная конкуренция, ведь в нападении играли Шевченко, Ребров, Скаченко, Самойлов. Однако Гусин не отставал. В течение двух сезонов он забил 27 голов в 48 матчах. Впоследствии, известный тренер "Динамо" Валерий Лобановский перевел спортсмена в основную команду "Динамо". Он поставил Гусина играть опорным полузащитником.

Фото: ФК "Динамо"

Гусин хорошо проявлял себя в сборной Украины. Он забивал голы в матчах с датскими "Брондбю" и "Ольборгом", итальянским "Ювентусом", испанской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

В течение 7 лет Гусин отыграл за "Динамо" 264 матча в Украине и мире, забив 32 гола. Спортсмену удалось 7 раз стать чемпионом Украины, 4 раза выиграть Кубок Украины, а также завоевать Суперкубок Украины премьерного розыгрыша.

Фото: ФК "Динамо"

В частности, на отборе в Чемпионате мира по футболу в 2006 году Гусин был самым старшим игроком. Тогда ему было 33 года. Благодаря голу Гусина Украине удалось пройти в Мундиаль, обыграв Сборную Греции. Затем Гусин принял участие во всех 5 играх Чемпионата мира по футболу. За мощную игру на отборочном этапе спортсмен был награжден орденом "За мужество" III степени.

Фото: ФК "Динамо"

Так, футбольная карьера Гусина завершилась. Работал ассистентом тренера в российских клубах "Сатурн" и "Анжи". В 2010 году его избрали старшим тренером "Динамо-2". Однако спортсмена уволили в 2013 году из-за того, что команда не показывала хороших результатов.

Как выглядит могила Андрея Гусина

В 2014 году Андрей Гусин погиб во время езды на мотоцикле. Он не справился с управлением и вылетел из седла, что привело к смерти. Мужчину похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

В 2017 году спортсмену установили памятник на его могиле. Гусина воспроизвели в прыжке за мячом в спортивной форме. При этом футболист окружен конструкцией из трех оснований, на которых закрепили мяч. На открытии памятника были родные, близкие спортсмена, а также коллеги Александр Шовковский и Владислав Ващук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила поэтессы Анны Ахматовой. Оказалось, что женщина не любила Украину.