Трижды стала бабушкой: как выглядят внуки Юлии Тимошенко

У политиа есть трое внуков

Народная депутат от "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится в политике более 25 лет. Чиновница имеет одну дочь — 44-летнюю Евгению, предпринимательницу и главу нескольких фондов. У женщины уже давно есть свои дети.

"Телеграф" расскажет больше о внуках Юлии Тимошенко.

Внуки Юлии Тимошенко

Единственная дочь Юлии Тимошенко — Евгения — училась в Лондонской школе экономики, овладевая политикой и философией. Она создала несколько фондов: "Социальная защита", "Навстречу мечте" и марафон "Голос мира".

В 2014 году Евгения вышла замуж за бизнесмена Артура Чечоткина. Они познакомились в одесском клубе в 2010 году, когда Тимошенко еще состояла в браке с британским рокером Шоном Карром. Поговаривали, что брак распался из-за романа Евгении с Чечоткиным. Известно, что мужчина некоторое время проживал в США, где в Нью-Йорке на него было зарегистрировано семь квартир.

Фото из сети

В 2016 году дочь Юлии Тимошенко впервые стала матерью. Она родила дочь Еву, а через три года — сына Давида.

Фото из сети

А в 2020 году Евгения родила третьего ребенка в одном из киевских государственных роддомов. Сына назвали Адамом. Так, женщина стала многодетной мамой, а Тимошенко — трижды бабушкой. Политик периодически появлялась с дочерью и внуками на публике.

Фото из сети

Фото из сети

Последние фото Евгении Тимошенко вместе с дочерью и матерью появились в сентябре 2021 года. Тогда они ходили в Киевский национальный академический театр оперетты.

Фото из сети

В сентябре 2022 Юлию Тимошенко вместе с зятем заметили в Австрии. Также говорили, что мужчина вместе с Евгенией и детьми проживает в Дубае.

Скриншот с расследования "Украинской правды"

А в 2024 году Тимошенко была замечена в итальянском городе Форте-Дей-Марми. Поговаривали, что нардепка отдыхала там с мужем, зятем, дочерью и внуками. Речь шла о том, что семья взяла в аренду 2 дома, каждый из которых стоил по 80 тысяч евро. Хотя сама политик утверждала, что она не была за границей, а работала в то время в Украине.

Скриншот с расследования "Украинской правды"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже народной артистки Украины Нины Матвиенко. Они состояли в браке более 50 лет.