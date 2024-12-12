Некоторым украинцам недоплатят субсидию за два месяца: кто и почему получит меньше

Будут потеряны выплаты за октябрь и ноябрь

Украинцам, не успевшим подать документы на субсидию до 1 декабря, урежут выплаты за два месяца. Пенсионный фонд Украины будет принимать заявления на получение пособия для оплаты коммуналки, но выплаты будут меньше через пропущенный срок подачи.

Государство компенсирует расходы на коммунальные услуги только с того месяца, когда гражданин обратился за помощью. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Каждой семье насчитывают разную сумму субсидии. Ее размер зависит от доходов семьи и стоимости коммунальных услуг. Больше всего средств уходит на оплату отопления зимой.

Если подать документы в декабре или позже, деньги начнут начислять только с месяца обращения. То есть выплаты за октябрь и ноябрь будут утрачены.

Перед оформлением субсидии следует проверить, нет ли долгов за коммунальные услуги. Если есть долги, их нужно либо полностью оплатить, либо договориться о постепенной выплате.

Оформить субсидию можно тремя способами: через интернет на сайте Пенсионного фонда, отправить документы по почте или прийти лично в ближайшее отделение ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с января украинцы смогут оформить еще один вид субсидии. Она будет касаться переселенцев.