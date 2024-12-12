Очереди у трасс и куча людей. Как началось открытие сезона в Буковеле (видео)

У склонов дежурит служба спасения

В четверг, 12 декабря, открылся лыжный сезон на курорте Буковель. Несмотря на большую стоимость отдыха, на некоторых склонах образовались очереди.

Как сообщает информационный канал курорта, склоны доступны в вечернее и дневное время. Однако количество трас разное.

"Bukovel приглашает в зимнее приключение. Ждем вас с подготовленными склонами, живописными видами и теплом украинского гостеприимства", — пишут в сети.

Заметим, что дневное катание происходит с 08:30 до 16:30, вечернее — 15:00 – 19:30. У склонов дежурит служба спасения, чтобы при необходимости оказывать помощь.

На видео, которые уже появились в сети, видно, что людей много и на трассах, и в местах отдыха. А за несколько часов до открытия сезона образовались огромные очереди на аренду снаряжений.

В настоящее время исправно работают подъемники, которые доставляют людей на вершину спусков.

Отмечается, что в дневное время работают склоны: 2C, B, 5A, 5B, D, 12B, 7A, а в вечернее — 2C, 7A.

Напомним, что стоимость пребывания в Буковеле самая высокая в новогодние праздники. К примеру, проживание двух взрослых в Bukovel Hotel с 29 декабря по 5 января обойдется не менее 49 567 гривен. Это зависит от класса номера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит обед в Буковеле и что за блюда подают в ресторанах зимнего курорта.