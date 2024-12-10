Путин захочет себе еще и Днепр. Военный объяснил, в чем наибольшая угроза продвижения россиян

Путин не остановится на оккупации Донбасса

Стремительное продвижение россиян на Покровском направлении и приближение к Покровску вызывает значительную угрозу наступления на Днепропетровщину.

Об этом пишет командир взвода 24ОШБ "Айдар", мэр Геническа Бунятов Станислав "Осман". По его словам, лидер РФ Владимир Путин не остановится на оккупации Донбасса.

"Все уже смирились с тем, что оккупанты зайдут в Покровск, но мало кто осознает, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепровской области. Днепровская область не застроена по селам так, как Донецкая, поэтому продвижения там будет быстрее", — говорит военный.

Заметим, что от линии фронта до Днепропетровской области осталось почти 11 км.

Он отмечает, что даже прорыв границы этой области будет дорого стоить Украине, особенно за столом переговоров.

"Как только россияне зайдут в Днепровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ", — добавляет Осман.

В то же время, после оккупации поселка Шевченко возможен прорыв противника в направлении трассы Павлоград – Покровск, чтобы захватить город с фланга, говорит лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Сегодня штурмы пока на паузе, из-за плохих погодных условий россияне остановили продвижение, но по перехватам понятно, что замысел двигаться дальше есть. И с учетом рельефа это движение возможно к северу или северо-западу от Шевченко", – сообщает военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Днепропетровщина может стать легкой добычей для РФ.