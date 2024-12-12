Подорожал почти вполовину: сколько придется заплатить за Рождественский стол в 2024 году

Самыми дорогими будут борщ с фасолью, жареная рыба и кутья

В преддверии новогодних и рождественских праздников спрос на продукты начинает расти. Но в этом году Рождественский стол обойдется украинцам в 1365 гривен, что дороже на 41%, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики". Одними из самых дорогих блюд в этом году станут соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка, жареная рыба, винегрет, вареники, кутья, узвар, свежие овощи и фрукты.

Подорожание связано с проблемами в экономике, вызванными полномасштабным вторжением России в Украину.

По расчетам ученых, в этом году пшеничная кутья (950 грамм) обойдется украинцам в 175,05 гривен. В то же время 200 грамм мака будут стоить 68,5 гривен, грецкие чищеные орехи — 44,89 гривен, а за 100 грамм изюма придется заплатить 21,73 гривен.

Жареная рыба в этом году будет стоить 306,97 гривен. За 2,535 килограмм продуктов (на 2 литра воды для приготовления постного борща с фасолью) надо будет отдать 131,94 гривен. Салат "Винегрет" (1,73 килограмм продуктов) будет стоить 67,75 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, подорожает ли чеснок перед праздниками.