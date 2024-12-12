Россияне выкапывают и вывозят золото из Луганской области

Несколько компаний, связанные с Кремлем, занимаются разработкой месторождения золота в регионе

Российские оккупанты занимаются добычей золота в захваченной Луганской области. Месторождение расположено в Антрацитовском районе, который был оккупирован еще в 2014 году — речь идет о Бобриковском месторождении.

Об этом сообщает "Фарватер.Схід". Россияне начали активную деятельность в этой местности с конца лета 2024 года. В четверг, 12 декабря 2024 года объявили о закрытии приема заявок на разработку месторождения.

Это уже третья попытка оккупантов устроить торги, которые в сентябре и ноябре срывались "по техническим причинам".

В качестве основных претендентов на золото Луганского региона на предыдущих аукционах оказались российские фирмы АО "Блик системс", ООО "Аурум перспектива" (Москва) и "Донской камень" из Тулы.

Бобриковское месторождение золота расположено в 1 километре к югу от села Бобриково Антрацитовского района. Еще в советские времена оно было нанесено на карту, но затем от поисков золота там отказались и решили, что выгоднее добывать драгоценные металлы в Сибири.

После распада СССР и объявления независимости Украины государственная программа "Золото Украины" привлекла частную компанию "Донецкий Кряж" для разведки недр. К работам были привлечены иностранные специалисты, но результатов это не принесло. В 2018 году, спустя четыре года после оккупации, пророссийские боевики т.н. "ЛНР" тоже искали иностранных "инвесторов", но и у них ничего не получилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие недра Украины могут заинтересовать Дональда Трампа.