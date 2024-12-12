Россияне продвинулись на Донетчине и в Курской области (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1023-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 11 декабря, россияне имели продвижение в районах Торецка, Курахово и Угледара Донецкой области. Также враг продвинулся в Курской области, где идет операция Сил обороны Украины.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска недавно незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, свидетельствуют об их продвижении к югу от Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Кроме того, оккупанті имели незначительное продвижение в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают движение вражеской армии на северо-запад вдоль Фабричной улицы в центре этого города.

Также, по выводам аналитиков, россияне захватили новые территории к югу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают продвижение оккупантов юго-западнее Дальнего.

Севернее Угледара также зафиксировано продвижение вражеской армии. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 11 декабря, россияне продвинулись к позициям вдоль улицы Победы в Веселом Гае.

Как сообщал "Телеграф", издание Bloomberg предупредило, что в ближайшие дни Россия снова может атаковать Украину баллистической ракетой "Орешник". Точное время возможной атаки неизвестно, однако украинцев призывают не пренебрегать опасностью и во время воздушных тревог находиться в безопасных местах.