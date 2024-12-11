Сколько украинцам еще придется жить с графиками отключений света

Украинцам нужно готовиться к тому, что с графиками еще предстоит жить некоторое время

Украинская энергетическая система работает в сверхсложных условиях, но постепенно восстанавливается. Но графики будут реальностью еще как минимум несколько месяцев. По крайней мере – до наступления весны.

Подробности рассказал заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире телеканала Новости.LIVE. По данным специалиста, сейчас энергосистема функционирует на максимальном пределе своих возможностей.

Специалист прогнозирует, что такие ограничения с электричеством будут продолжаться как минимум до весны. "Ремонты продолжаются, но на днях была очень мощная атака на энергосистему востока Украины, ее восстанавливают. Но система работает на грани. Это не то, что у нас есть какие-то резервы, система работает по максимуму", — отметил чиновник.

Специалист отмечает, что при отсутствии новых повреждений ситуация постепенно улучшится. Специалисты не только ремонтируют поврежденное оборудование, но и устанавливают альтернативные источники энергетики.

"Я не очень хочу прогнозировать, потому что эти обстрелы непредсказуемы", — говорит Андарак. Но украинцам все равно нужно быть готовым к возможным плановым и внеплановым отключениям электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях в Украине могут ввести жесткие графики отключений света. Ухудшение ситуации в энергосистеме ожидается при отрицательной температуре.