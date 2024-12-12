Как в Украине будут отключать свет 13 декабря: в "Укрэнерго" дали график

В компании также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться

Отключения света в Украине 13 декабря для бытовых потребителей будет с 06:00 до 21:00. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Там отметили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Отключения будут следующими:

Для бытовых потребителей:

• 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений

• 08:00 – 19:00 – две очереди отключений

• 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

• 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

В компании также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют установить новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии. В целом планируются несколько важных изменений. С этой целью Министерство энергетики утвердило обновленную "Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".