Как в Украине будут отключать свет 13 декабря: в "Укрэнерго" дали график
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В компании также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться
Отключения света в Украине 13 декабря для бытовых потребителей будет с 06:00 до 21:00. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Там отметили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Отключения будут следующими:
Для бытовых потребителей:
• 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений
• 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
• 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса:
• 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности
В компании также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют установить новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии. В целом планируются несколько важных изменений. С этой целью Министерство энергетики утвердило обновленную "Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".