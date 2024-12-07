РФ готовит массированную атаку на энергетику. Как будут отключать свет в таком случае

Возможен удар по подстанциям

Следующий массированный обстрел по Украине, к которому готовится российская армия, скорее всего, придется на энергосистему, в том числе подстанции. Это вызовет значительный дефицит и отключение света сразу в нескольких очередях.

Об этом рассказал Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, в эфире КИЕВ24. По его словам, сейчас столица потребляет до 1,7 гВт энергии в вечернее и утреннее время, а в дневное — до 1 гВТ.

"После удара по энергетике возникнет дефицит и будут применены аварийные отключения. А впоследствии количество очередей, которые будут без света одновременно, составит до 2-3", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что мощности, обеспечивающие столицу, смогут сгенерировать после удара по энергетике всего 0,7 гВт.

В то же время, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы не было, как в Тернополе, где почти четверть бытовых потребителей без стабильного электроснабжения.

Относительно отключений в морозы Игнатьев сказал: "По 10-12 часов без света будут сидеть люди в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, если среднесуточная температура опустится до -10°C".

Напомним, по словам экс-министра энергетики Алексея Оржеля, существует несколько сценариев, при которых в Украине будут выключать свет зимой на 12 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда заработают новые графики отключения света.