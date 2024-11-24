Третья девочка скончалась из-за отравления грибами на Тернопольщине (фото)

За жизнь ребенка врачи боролись почти месяц

Одна из девочек из семьи, которая отравилась грибами в Тернопольской области, скончалась в больнице. Вследствие роковой ошибки уже умер отец семейства, ее сестра и девочка, которая в это время была в гостях.

Об этом сообщает пресс-служба Копичинецкого городского совета в Facebook. Погибшую девочку зовут Мария Микульская, ей было всего 13 лет.

"Она была доброжелательной и искренней девочкой, хорошо училась в школе. Вечная память ангелу, Маша навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Как известно, отравление грибами произошло в многодетной семье 27 октября. Отец семейства, 59-летний мужчина, насобирал и приготовил грибов, которыми накормил себя и семерых детей, включая девочку, пришедшую в гости к подруге.

Плохо им стало в тот же день, но мать обратилась к врачам лишь 30 октября. Уже 1 ноября стало известно, что мужчина умер в больнице, а на следующий день скончалась трехлетняя девочка.

11 ноября не стало девочки, которая пришла в гости. 13-летнюю Викторию Михальчук врачи спасти не смогли. В больнице говорили, что причиной отравления стала бледная поганка, а состояние всех детей изначально было оценено, как стабильно тяжелое.