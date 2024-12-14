Элитная водка за 12 тысяч гривен возмутила военных (видео)

Военный обратился за советом

Один из производителей алкогольной продукции в Украине использовал кадры с военным Владимиром Демченко без его разрешения. Он возмущен этой ситуацией.

Кадры подарочного набора с водкой и тремя бокалами Демченко опубликовал в Facebook. Бутылка упакована в кейс – в нижней части лежит водка и бокалы, а в верхнюю вмонтирован экран. При открытии кейса на экране появляются кадры с войны, в частности, лицо Демченко. Все это сопровождается треком "Доброго вечора, ми з України". Стоимость такого набора составляет 11 989 гривен по акции. До нее он стоил 13 тысяч гривен.

"Друзья. Здесь какая-то мега элитная водка взяла без разрешения мало того, что наши кадры снятые на войне, так еще и мое лицо! И продает вместе с комплектом водяры. Посоветуйте, пожалуйста, адвоката, который мог бы проконсультировать по этому вопросу и может помочь объяснить этим горе-бизнесменам они не правы", — пишет военный.

Следует отметить, что производитель водки "Президентский стандарт" — ГП "Житомирский ликероводочный завод". На его сайте ее представят как водку элит-класса. Отмечается, что "Президентский стандарт" – официальная водка государственных и международных мероприятий, проводимых на высшем уровне в Украине.

Как рассказывал "Телеграф", в сети начали продавать игрушечные "Шахеды". Более того, их позиционируют, как "товары для праздников".