Бойко могут лишить должности после скандала: что известно

На скандальные заявления Бойка отреагировали его коллеги по парламенту

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отзыве Юрия Бойко из парламентского комитета по свободе слова, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он заявил, что в Верховной Раде и ее комитете не может находиться человек, который "разжигает межнациональную рознь и подыгрывает агрессору".

Своими действиями Юрий Бойко напомнил, где "находится его хозяин и чьи интересы он защищает сейчас", подчеркнул Юрчишин.

"Конечно, хотелось бы выкинуть его из Рады в целом, но для этого нужен вступивший в силу приговор по уголовному делу. Однако устранить его из комитета – полностью в полномочиях ВРУ", — написал Юрчишин.

Также нардеп опубликовал скриншот проекта постановления об отзыве Юрия Бойко с поста члена комитета Верховной Рады о свободе слова, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Авторами данного проекта постановления являются 28 народных депутатов.

Напомним, Юрий Бойко, возглавляющий в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", а до этого был членом "Оппозиционной платформы — "За Жизнь"", "Оппозиционного блока" и "Партии Регионов", опубликовал видео в социальной сети TikTok. В нем он заявил, что в Украине "преследуют русский язык, подвергают преследованию Украинскую православную церковь (Московского патриархата), сносят памятники и переименовывают города".

Ранее "Телеграф" писал, что названы "слуги народа", которые больше всего прогуливали заседания Рады.