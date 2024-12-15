Часов со светом будет больше. В ДТЭК рассказали о новых графиках отключений

Нагрузка на энергосистему будет распределена более точно

В Украине вводятся унифицированные графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут одинаково действовать во всех украинских городах.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Там подчеркнули, что количество времени со светом увеличится.

В компании отметили, что теперь между отключениями света будет минимум 3,5 часа с электричеством. Там объяснили, что по всей Украине каждую группу потребителей разделили на две подгруппы.

Теперь, когда не нужно выключать всю группу, облэнерго может отключить только половину группы. Таким образом, нагрузка на энергосистему будет распределена более точно. Отмечается, что благодаря такому нововведению больше потребителей будут одновременно со светом.

В то же время в ДТЭК отметили, что в случае локальных аварий или повреждения врагом линий электропередач графики отключений света для этого региона изменятся. Граждан призвали следить за обновлением графиков на официальных страницах операторов системы распределения.

Напомним, замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны.