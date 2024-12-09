Передумал знакомиться с ПВО? Российский пассажирский самолет летел к Днепру, но неожиданно сменил курс

Такие аномалии фиксируются уже не в первый раз

В ночь на понедельник, 9 декабря, над Украиной в очередной раз заметили загадочный гражданский самолет. Он долетел почти до Днепра.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Около 00:30 UTC (2:30 по Киеву) над территорией Украины был зафиксирован самолет Boeing 737 российской компании "Аэрофлот".

На карте полетов видно, что самолет с бортовым номером RA-73097 следовал из Еревана в Москву. Однако его маршрут проходил через Украину, над которой небо закрыто.

Спустя некоторое время самолет резко сменил курс и появился уже над территорией РФ. Впоследствии борт успешно приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Такие странные полеты над Украиной, воздушное пространство которой закрыто с 2022 года, фиксируются не впервые. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Boeing 737 с бортовым номером RA-73097

Напомним, недавно над Буковелем, популярным всесезонным курортом в сердце Карпат, заметили самолет, не похожий на военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной около семи часов.