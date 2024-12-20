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Что известно о бизнес-центре в Киеве, который пострадал в результате ракетного удара (фото)

Автор
Каролина Терещенко
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"Торонто"
"Торонто". Фото Коллаж "Телеграфа"

БЦ был местом для хороших фото

Утром, 20 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по центру Киева, в результате которого пострадали несколько зданий. Среди них – современный бизнес-центр "Торонто" на улице Большая Васильковская.

Территория возле него была популярной "фотозоной" среди киевлян и гостей столицы. Что известно о БЦ, рассказывает "Телеграф".

Бизнес-центр "Торонто" был введен в эксплуатацию в 2012 году. Его строительство стало одним из самых амбициозных проектов того времени, благодаря чему здание быстро заняло ведущее место среди коммерческих объектов Киева.

"Торонто" принадлежит к бизнес-центрам класса "А", что является высшей категорией для офисной недвижимости. Комплекс занимает от 9 до 19 этажей с просторными офисными помещениями, конференц-залами и зонами для переговоров.

В БЦ есть арт-пространство, известное проведением разнообразных культурных мероприятий. Комплекс имеет специально обустроенные зоны, арендуемые для организации выставок. В "Торонто" проводились фотовыставки, художественные инсталляции и фестивали искусства.

Как ранее рассказывали, бизнес-центр стал "фотозоной" для киевлян и гостей города. Его расположение и дизайн привлекали сотни людей сделать возле него фото. Также напротив "Торонто" находится известный костёл Святого Николая.

Костел св. Николая

Напомним, что 20 декабря бизнес-центр "Торонто" пострадал в результате ракетного удара. Здание получило значительные повреждения – разбиты окна, поврежден фасад.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за ракетного удара пострадал и известный костел в Киеве. Храм находится напротив БЦ "Торонто".

Теги:
#Новости Киева #Большая Васильковская #Ракетный удар #БЦ Торонто