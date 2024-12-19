Ночью работай, днем отдыхай: в Буковеле ищут сотрудников на хорошую зарплату с жильем и питанием

Условия работы на сезонную работу достаточно хорошие

На горнолыжном курорте Буковель, где недавно открылся сезон, есть неплохие предложения для обслуживающего персонала, работающего посезонно. К примеру, недавно в городке открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. А теперь предлагают работу повара.

Опыт работы от одного года, работать в условиях большого объема работы, быть внимательным к деталям. Такие требования выдвинул работодатель на сайте по поиску работы.

В вакансии указывается, что это семейный ресторан в центре курорта Буковель. Они ищут повара в свою команду для работы в ночную смену.

Заведение предлагает комфортный график работы, а именно: неделя через неделю, две недели через две, или 5 рабочих и 2 выходных.

Кроме этого, бесплатное проживание и питание на территории курорта. А также скидки для отдыха для рабочего и членов семьи. Что касается зарплаты, то сумму работодатель не указал. В то же время в вакансии говорится, что она будет выше средней на рынке (выше 22,5 тыс. грн по данным тематических ресурсов).

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит обед в Буковеле.