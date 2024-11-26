Как две капли воды: что известно о старшем брате экс-президента Ющенко и как он выглядит

Брат Ющенко активно занимался бизнесом и политикой

Виктор Ющенко – третий президент Украины, который запомнился украинцам проевропейскими взглядами. У него есть родной брат, о котором многие не догадываются.

Кто такой Петр Ющенко и чем он занимается — знает "Телеграф"

Что известно о брате Виктора Ющенко

Мужчина родился в 1946 году в Сумской области. Получил образование инженера-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства. После окончания вуза занимал руководящие должности на разных харьковских предприятиях и не только. Речь идет о фабрике культбытовых изделий, "Кинг мануфактуре "Октябрь", "Авроре".

Также Ющенко активно занимался бизнесом, в том числе основал 11 предприятий: "Первый инвестиционный банк", "Украинскую почтово-пенсионную страховую компанию", торговый центр "Квадрат — площадь Славы".

Фото из сети

Кроме того, брат четвертого президента создал торговые фирмы "Слобода", "Украгропром-инвест", "Сула", "Триполье", транспортную компанию "Транзит", мукомольный комбинат "Междуречье", птицефабрику "Алеанд" и швейное предприятие "Барвинок". Одно время Ющенко считали одним из самых влиятельных бизнесменов на Харьковщине.

Впоследствии Петр, как и его брат, ушел в политику. Стал народным депутатом от Блока Виктора Ющенко "Наша Україна". Входил в Комитет по культуре и духовности. Мужчина был народным избранником в течение 4,5,6 созыва Верховной Рады. Петр занимался организационными и финансовыми вопросами политической силы своего брата "Наша Украина".

Фото из сети

Во время работы в парламенте брат Виктора Ющенко входил в группу по межпарламентским связям с ОАЭ, Кувейтом, Азербайджаном и Россией. А вот в 2012 году Петру не удалось попасть в парламент, потому что "Наша Украина" не набрала нужных 5%.

Где сейчас Петр Ющенко

В 2019 году Ющенко защитил докторскую диссертацию в педагогическом университете имени Драгоманова по теме "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI в.)". Впрочем, получил отзыв об академическом плагиате, поэтому Петра лишили степени доктора наук. Также Петр периодически давал интервью разным украинским медиа.

Фото телеканала "Рада"

Недавно, к 20-летию Оранжевой революции, открыли тематическую фотовыставку в Украинском доме. Ее посетили Виктор Ющенко с женой Екатериной, брат Петр, Ирина Геращенко, Вячеслав Кириленко, Алексей Резников, Мария Бурмака и другие. Гости выставки надели оранжевые шарфы и развернули флаг с надписью "Так!", который был лозунгом Оранжевой революции "Ющенко — так!".

Фото Марии Бурмаки

Сейчас Петр Ющенко редко появляется на публике. Как сейчас складывается его жизнь, неизвестно. Мужчине сейчас 78 лет, поэтому, вероятно, он находится на пенсии.

Недавно "Телеграф" рассказывал об известном правозащитнике и политике Степане Хмаре. Он активно участвовал в разных украинских революциях.