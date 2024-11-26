Как две капли воды: что известно о старшем брате экс-президента Ющенко и как он выглядит
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Брат Ющенко активно занимался бизнесом и политикой
Виктор Ющенко – третий президент Украины, который запомнился украинцам проевропейскими взглядами. У него есть родной брат, о котором многие не догадываются.
Кто такой Петр Ющенко и чем он занимается — знает "Телеграф"
Что известно о брате Виктора Ющенко
Мужчина родился в 1946 году в Сумской области. Получил образование инженера-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства. После окончания вуза занимал руководящие должности на разных харьковских предприятиях и не только. Речь идет о фабрике культбытовых изделий, "Кинг мануфактуре "Октябрь", "Авроре".
Также Ющенко активно занимался бизнесом, в том числе основал 11 предприятий: "Первый инвестиционный банк", "Украинскую почтово-пенсионную страховую компанию", торговый центр "Квадрат — площадь Славы".
Кроме того, брат четвертого президента создал торговые фирмы "Слобода", "Украгропром-инвест", "Сула", "Триполье", транспортную компанию "Транзит", мукомольный комбинат "Междуречье", птицефабрику "Алеанд" и швейное предприятие "Барвинок". Одно время Ющенко считали одним из самых влиятельных бизнесменов на Харьковщине.
Впоследствии Петр, как и его брат, ушел в политику. Стал народным депутатом от Блока Виктора Ющенко "Наша Україна". Входил в Комитет по культуре и духовности. Мужчина был народным избранником в течение 4,5,6 созыва Верховной Рады. Петр занимался организационными и финансовыми вопросами политической силы своего брата "Наша Украина".
Во время работы в парламенте брат Виктора Ющенко входил в группу по межпарламентским связям с ОАЭ, Кувейтом, Азербайджаном и Россией. А вот в 2012 году Петру не удалось попасть в парламент, потому что "Наша Украина" не набрала нужных 5%.
Где сейчас Петр Ющенко
В 2019 году Ющенко защитил докторскую диссертацию в педагогическом университете имени Драгоманова по теме "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI в.)". Впрочем, получил отзыв об академическом плагиате, поэтому Петра лишили степени доктора наук. Также Петр периодически давал интервью разным украинским медиа.
Недавно, к 20-летию Оранжевой революции, открыли тематическую фотовыставку в Украинском доме. Ее посетили Виктор Ющенко с женой Екатериной, брат Петр, Ирина Геращенко, Вячеслав Кириленко, Алексей Резников, Мария Бурмака и другие. Гости выставки надели оранжевые шарфы и развернули флаг с надписью "Так!", который был лозунгом Оранжевой революции "Ющенко — так!".
Сейчас Петр Ющенко редко появляется на публике. Как сейчас складывается его жизнь, неизвестно. Мужчине сейчас 78 лет, поэтому, вероятно, он находится на пенсии.
Недавно "Телеграф" рассказывал об известном правозащитнике и политике Степане Хмаре. Он активно участвовал в разных украинских революциях.