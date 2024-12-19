Мемный командир "кадыровцев" рассказал, как разминулся с ВСУ на Курщине и поблагодарил бога (видео)

Он вертелся с колоннами около двух часов

Командир российского кадыровского вооруженного формирования "Ахмат" (так называемого "спецназа", более известного, как "TikTok-войска") Апти Алаудинов рассказал, как "разминулся" с украинскими защитниками. Он поблагодарил за это бога. Хотя до этого он сдал русскую армию и рассказал об их преступлениях в Курской области.

Об этом он сказал в интервью РосСМИ. Его цитируют украинские телеграм-каналы.

"Что самое интересное, значит, вот в ночь, когда противник уже заехал колоннами, я заехал в район Погребок, и, оказывается, я вертелся в течение часа полутора-двух даже, я вертелся вот с этими колоннами, и противником, значит, на одном участке мы крутились. На одном пятачке, да. Вот бог меня любит, что мы разминулись», — рассказывает командир "Ахмата".

Бои в Курской области

Напомним, Курская операция украинских войск длится уже четыре месяца.

Бойцам ВСУ удалось добиться успешного результата. В частности, они захватили в плен сотни русских окупантов. Также под контролем Украины находится большое количество населённых пунктов на территории Курской области.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас главная задача Курской операции — нанести врагу максимальные потери.

Ранее "Телеграф" писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о якобы победе РФ в "СВО" (так россияне называют войну с Украиной). По его мнению, войну еще рано считать завершенной.