"Зимняя сказка" отменяется: какой будет погода в Украине в воскресенье

Тенденция к теплому декабрю сохраняется очередной год

Похоже, что зимняя погода в Украину не придет даже в конце декабря. Наглядно это покажет 22 декабря, когда вместо снега и мороза украинцы увидят грязь и сырость.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Отмечается, что легкий минус в определенные периоды дня увидят лишь жители северных областей.

Остальным же стоит готовиться к тому, что температура воздуха будет удерживаться на уровне +3…+5 градусов, хотя в некоторых местах на юге страны и вовсе можно будет увидеть +9 градусов.

Мокрый снег в воскресенье будет идти лишь на самом западе страны. Жителям центральных, южных и восточных областей погода и вовсе принесет дожди.

Подобная погода будет сохраняться в Украине по меньшей мере до средины следующей недели. Хотя в некоторых областях в этот период и ожидаются сильные снегопады, но из-за относительно теплой погоды не стоит рассчитывать на то, что он задержится на значительное время.

Как сообщалось ранее, синоптики также предлагают не ждать зимней сказки на Рождество. В этот день погода в Украине будет такой же сырой и теплой, как и всю неделю до этого.