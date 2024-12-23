Работа для студентов в Буковеле: можно без опыта, но есть требования по размеру одежды

Кроме зарплаты есть несколько бонусов

Украинцев приглашают на работу на горнолыжном курорте Буковель. Команда курорта ищет аниматоров. Готовы взять студентов и людей без опыта.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Ищут креативных и творческих девушек и парней, которые будут создавать атмосферу для гостей нового, крупнейшего в Украине аквапарка. Аквапарк создан в стиле мультфильма "Мавка. Лісова пісня", аниматоры будут поддерживать эту атмосферу, играя роли основных персонажей мультфильма.

"Опыт работы будет преимуществом, но мы готовы рассмотреть и без опыта!", — указал работодатель.

Зарплата — 24 тысячи гривен "на руки", после уплаты налогов. Требуется среднее специальное образование, занятость – неполная. Также есть требования по телосложению – размер одежды s-m (для девушек) и m-l (для парней), так как работа в костюмах героев мультфильма. Среди других требований – креативность, творчество и ответственность, а также умение и желание работать с детьми.

Со своей стороны работодатель предлагает:

стабильную (круглогодичную) работу;

посменный график работы (около 20 смен в месяц);

9-ти часовой рабочий день с перерывами на обед;

бесплатное проживание на территории курорта;

обучение и возможности для карьерного роста;

скидки на услуги курорта для работника и его близких.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для работы на горнолыжном курорте Буковель с хорошей зарплатой нужны парикмахер и мастер маникюра. Людей приглашают на полную занятость для работы в отеле.