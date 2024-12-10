"Измена гарантирует смерть": в Донецке расклеили листовки украинского подполья (фото, видео)

Это могла быть работа Движения сопротивления

Во временно оккупированном Донецке неизвестные расклеили листовки на украинском языке. В них местных жителей призывали прекратить сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он также обнародовал фото и видео с листовками.

В то же время он отметил, что Силы Специальных Операций ВСУ утверждают, что это работало Движение сопротивления на оккупированных территориях. На открытках можно заметить логотип Движения сопротивления.

Также на них напечатаны лозунги "Вчера оккупант — сегодня перегной", а также "Измена гарантирует смерть". Открытки были расклеены в нескольких местах.

Напомним, 9 декабря в Донецке взорвали автомобиль, рядом с которым мог находиться Сергей Евсюков. Предварительно от полученных травм он скончался. Евсюков был начальником Еленовской колонии ("Волновахской исправительной колонии"), где пытали и убили десятки украинских пленных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев, которые продолжают жить на временно оккупированных россиянами территориях, призывают присоединяться к Движению сопротивления. В ССО отмечают, что работа подпольщиков приносит большую пользу и помогает украинским военным бороться с оккупантами.