"Результат — это всегда победа": ССО призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления (видео)

Движение объединяет подпольщиков из разных уголков временно оккупированных территорий

Украинцев, продолжающих жить на временно оккупированных россиянами территориях, призывают приобщаться к "Движению сопротивления". Работа подпольщиков приносит большую пользу и помогает украинским военным бороться с оккупантами.

Командование ССО опубликовало короткометражный фильм, посвященный участникам движения сопротивления. События происходят в Мариуполе, который уже больше двух лет живет под оккупацией врага.

"Результат — это всегда победа: была цель — и ты ее достиг, была задача — и ты ее выполнил", — говорится в предисловии к фильму.

"Движение сопротивления" полностью подчиняется командованию Сил специальных операций. Оно объединяет подпольщиков из разных уголков временно оккупированных территорий и действует на неподконтрольной Украине территории.

Это большая часть работы Сил спецопераций, она продолжается с самого начала войны. Как именно ССО работают на временно оккупированных территориях и что делают, является государственной тайной.

Тем, кто хочет присоединиться к движению сопротивления и оставаться инкогнито, государство гарантирует неразглашение факта участия. Кроме того, украинским законодательством предусмотрена социальная и правовая защита. Украинцам, желающим стать частью "Движения сопротивления", необходимо указать свои данные на официальном сайте. После этого с человеком выйдут на связь. Также можно отправить данные на почту, указанную на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что партизаны показали фото Крымского моста. На фотографиях видны последствия украинских атак, разрушение конструкций в некоторых местах заметно невооруженным глазом.