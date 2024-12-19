Украина начала побеждать Россию в войне, но не на фронте - СМИ

Валюта стабильна, а процентные ставки на уровне 13,5% остаются близкими к самым низким за последние 30 месяцев

Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина побеждает в экономической войне с Россией по определенным показателям. При этом, экономика Украины остается на четверть меньше, чем в 2021 году.

Центральный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Об этом пишет The Economist.

"Валюта стабильна, а процентные ставки на уровне 13,5% остаются близкими к самым низким за последние 30 месяцев. Сравните это с Россией, где ставки вскоре должны достичь 23%, чтобы остановить падение рубля, банки выглядят хрупкими, а ВВП должен вырасти всего на 0,5–1,5% в 2025 году", — говорится в материале.

В то же время Украина сталкивается с рядом серьезных вызовов: эскалацией войны, сокращением внутренних ресурсов и влиянием Дональда Трампа.

Экономическая история Украины с 2022 года прошла три этапа. Первым являлось введение военного положения. Миллионы людей уехали из страны, а Россия блокировала черноморские порты, что буквально уничтожило экспорт.

Второй этап начался после остановки продвижения России на юге Украины в середине 2022 года. Произошли стабилизация ВВП, Украина смогла снова экспортировать зерно, а Центральный банк вернулся к борьбе с инфляцией.

Сегодня страна сталкивается серьезными вызовами третьего этапа: острая нехватка электроэнергии, рабочей силы и финансов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осень текущего года Украина вошла в группу наиболее экономически несвободных государств мира.