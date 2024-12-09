У патрульных больше не будет терминалов: как изменится система оплаты нарушений на дороге

В ближайшем будущем водителям предстоят существенные изменения в процедуре уплаты штрафов

Технологии не стоят на месте, и система правоохранительной деятельности тоже эволюционирует. Если еще несколько лет назад терминал для уплаты штрафов казался инновационным решением, то сегодня от него постепенно отказываются.

В Патрульной полиции Украины рассказали о грядущих изменениях в системе взыскания штрафов с водителей. Первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий раскрыл детали модернизации процесса на интервью в "Украинским новостями".

Почему отказываются от терминалов

Сегодня полицейские встают перед трудностями при использовании терминалов для оплаты штрафов. В частности, Белошицкий отметил, что на два экипажа приходится лишь один терминал (соотношение 1:2).

Представитель полиции подчеркнул, что терминалы уже морально устарели. "По состоянию на 2015 год это было целесообразно, но сейчас появились новые устройства и системы", — заявил он.

Что придет на смену

Вместо традиционных терминалов полиция планирует ввести более современную систему. По словам Белошицкого, водителю будут давать телефон с необходимыми реквизитами для уплаты штрафа.

"Мы не планируем увеличивать количество терминалов, а сразу хотим перейти на новую систему, которая будет более удобной и для гражданина, и для полицейского", — пояснил чиновник.

Пока такой пилотный проект уже внедряется в нескольких областях, в частности в Черновицкой, где полиция сотрудничает с банковскими учреждениями.

Что это значит для водителей

Новая система должна упростить процедуру уплаты штрафов:

большее удобство по сравнению с терминалами;

быстрота оформления;

меньше технических ограничений.

Следовательно, патрульная полиция Украины готовится полностью отказаться от устаревших сроков, предложив более современное и удобное решение для граждан. Пока детали полной имплементации системы не разглашаются, но полиция обещает, что она будет максимально комфортной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что платные дороги в Украине могут появиться уже через 5 лет. Специалисты изучают перспективные направления, чтобы определить экономическую целесообразность.