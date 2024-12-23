Синоптики рассказали о погоде в канун Рождества в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Кого порадует снег

Жителям Днепра будет светить солнце

Погода в декабре этого года почти не была морозной, и в канун Рождества, 24 декабря, сильных холодов тоже не ожидается. Но жителям Львова праздничного настроения придаст снежок.

Погода в Одессе 24 декабря

По прогнозам метеосайта sinoptik.ua, в Одессе в течение всего дня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха в течение суток будет от 5 до 7 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Харькове 24 декабря

В Харькове канун Рождества также будет облачным, однако осадков синоптики не прогнозируют. Градусники покажут от 2 до 4 градусов тепла.

Погода в Днепре 24 декабря

А вот этому городу повезло больше, жителей порадует солнце — утром и днем будет держаться ясная погода. Вечером небо будет покрыто облаками, но без осадков. Синоптики прогнозируют от 2 до 5 градусов выше нуля.

Погода во Львове 24 декабря

К вечеру небо над Львовом будет пасмурным, однако рождественского настроения прибавит снег. По прогнозам синоптиков, мелкий снежок будет идти днем и вечером, он будет постепенно усиливаться. Температура воздуха прогнозируется на уровне 0 –1 градуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве 23-25 декабря. Синоптики прогнозируют плотную облачность, местами небольшой дождь со снегом. Специалисты также предупреждают о тумане и небольших морозах.