Сочельник без рождественской сказки: какая погода будет в Украине 24 декабря

Синоптики прогнозируют местами снег, а в других областях — весеннее тепло.

На Сочельник в Украине ожидается довольно теплая погода с существенными "погодными качелями" в разных регионах. По прогнозам синоптиков, в большинстве областей температура воздуха будет от +2 до +4 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, центральная часть Украины, юг и юго-восток отметятся особенно теплой погодой — там термометры будут показываться от +4 до +9 градусов. Теплее всего будет в Крыму, где температура поднимется до +10…+15 градусов.

В западных областях прогнозируется более холодная погода — от -1 до +2 градусов. Там будет выпадать мокрый снег, который вечером может добраться до Житомирской и Черниговской областей. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер будет восточного направления, умеренный, с порывами на юге страны.

В столице 24 декабря существенных осадков не ожидается. Ночная температура будет держаться около нуля градусов, а днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Прогноз осадков 24 декабря

Укргидрометцентр предупреждает о тумане с видимостью 200-500 метров до конца дня 23 декабря по всей территории Украины, кроме северо-запада и Закарпатья. Такое явление сохранится ночью и в первую половину 24 декабря на Левобережье. Объявлен желтый уровень опасности — погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Известный метеоролог Игорь Кибальчич дал подробный прогноз для западных и северных регионов. По его данным, там продолжатся осадки в виде дождя и мокрого снега. В Карпатах усилится снегопад, который будет сопровождаться вьюгой. Температурный диапазон в Украине такой – от -4°С на западе и севере до +12°С на юге страны. На юге ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду.

Также ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали о погоде в канун Рождества в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Жителям Днепра будет светить солнце.