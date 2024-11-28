С оккупантской буквой Z: как выглядит могила коллаборанта Стремоусова

Мужчина распространял пророссийские настроения еще до полномасштабной войны

Кирилл Стремоусов – украинский общественный деятель, известный своими пророссийскими взглядами. А после полномасштабного вторжения поддержал страну-агрессорку и начал сотрудничать с оккупантами. В 2022 году коллаборант погиб в Херсонской области.

"Телеграф" расскажет, какую деятельность вел Стремоусов и при каких обстоятельствах он погиб.

Что известно о Стремоусове

Мужчина родился в 1976 году в Донецкой области, однако впоследствии перебрался в Херсон. Был бизнес, который предусматривал продажу рыбного корма за рубежом. Руководил Генической рыбной инспекцией и работал в Киевском комитете рыбного хозяйства.

Впоследствии Стремоусов начал популяризировать эзотерику и вошел в пророссийскую секту "Концепция общественной безопасности". Организация пропагандировала идею русского национализма, язычества и создания "единого восточнославянского государства". Участники этой секты нападали на евромайдановцев.

Фото из сети

Деятель активно поддерживал Виктора Януковича и был причастен к организации пророссийского политика Виктора Медведчука "Украинский выбор". Устраивал пробежку "Спасибо за победу" с советскими настроениями. К тому же устраивал пророссийский митинг в 2014 году, целью которого было провозглашение так называемой "Херсонской народной республики".

Стремоусов организовывал нападения на сотрудников полиции, СБУ и устраивал провокации в Херсонской области со стрельбой и распылением слезоточивого газа. В течение 2 лет возглавлял пророссийскую Социалистическую партию в Херсоне. Баллотировался в парламент, а также на должность мэра Херсона, но его не избрали. Входил в пророссийскую партию "Государство". Также распространял фейк о биологических лабораториях США в Украине.

Фото из сети

После начала полномасштабного вторжения России в Украину перешел на сторону врага. Начал руководить временным оккупационным органом власти в Херсоне под названием "Комитет спасения за мир и порядок". Его целью стала поддержка оккупации Херсона Россией.

Стремоусов угрожал наказанием "инакомыслящим" и тем, "кто жил на гранты". Также призвал к введению в регионе рублей и присоединению Херсона к России. Вскоре в городе появились открытки с наградой в полмиллиона гривен за голову коллаборанта. С тех пор мужчина сбежал из Херсона в Донецк.

Фото из сети

В то же время в Украине против Стремоусова возбудили уголовное дело из-за "оказания иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

Смерть и могила Стремоусова

В ноябре 2022 стало известно о смерти коллаборанта. Причиной стало ДТП возле Геническа. Стремоусов погиб за 2 дня до освобождения Херсона. Ему было 45 лет. Мужчину отпевали в Александро-Невском соборе в Симферополе. Похоронили коллаборанта на центральной аллее кладбища Абдал.

Фото из сети

Фото из сети

В 2023 году на могиле Стремоусова установили памятник. Коллаборанта воспроизвели в обычной одежде, однако с буквой Z, являющейся символом российских преступников. Памятник был изготовлен из бронзы. А на надгробии выгравировали надпись "общественному деятелю, политику, журналисту".

Фото из сети

В Украине иронически отреагировали на памятник коллаборанту. Некоторые пользователи сети предположили, что Стремоусова могли убрать сами россияне, а затем создавать ему образ "героя".

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