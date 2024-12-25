И работаешь, и отдыхаешь: в Буковеле предлагают работу студентам с достойной зарплатой

Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет,

На популярном украинском горнолыжном курорте Буковель появилась вакансия, которая подойдет студентам. С ней можно и поработать, и отдохнуть во время курортного сезона.

Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов поиска работы. Она была размещена командой курорта Bukovel, которая ищет контроллеров на подъемники и парковки.

Работодатель предлагает:

Возможность совместить работу и отдых;

гибкий график (количество выходных);

зарплату в размере ≈900 грн/смена;

Бесплатное жилье на территории курорта и питание по себестоимости;

Помощь наставника (полное обучение перед сезоном и консультация при дальнейшей работе);

Скидки на услуги курорта для тебя и для твоих родных;

Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет, который готов на сезонную работу в Карпатах. От него ждут ответственности, внимательности.

Также ранее Телеграф писал, что на курорте Буковель появилась вакансия для девушек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.