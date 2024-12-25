Укр

И работаешь, и отдыхаешь: в Буковеле предлагают работу студентам с достойной зарплатой

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Иллюстрация Новость обновлена 25 декабря 2024, 18:48
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Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет,

На популярном украинском горнолыжном курорте Буковель появилась вакансия, которая подойдет студентам. С ней можно и поработать, и отдохнуть во время курортного сезона.

Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов поиска работы. Она была размещена командой курорта Bukovel, которая ищет контроллеров на подъемники и парковки.

Работодатель предлагает:

  • Возможность совместить работу и отдых;
  • гибкий график (количество выходных);
  • зарплату в размере ≈900 грн/смена;
  • Бесплатное жилье на территории курорта и питание по себестоимости;
  • Помощь наставника (полное обучение перед сезоном и консультация при дальнейшей работе);
  • Скидки на услуги курорта для тебя и для твоих родных;

Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет, который готов на сезонную работу в Карпатах. От него ждут ответственности, внимательности.

Также ранее Телеграф писал, что на курорте Буковель появилась вакансия для девушек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.

Теги:
#Украина #Работа #Буковель