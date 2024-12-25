И работаешь, и отдыхаешь: в Буковеле предлагают работу студентам с достойной зарплатой
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Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет,
На популярном украинском горнолыжном курорте Буковель появилась вакансия, которая подойдет студентам. С ней можно и поработать, и отдохнуть во время курортного сезона.
Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов поиска работы. Она была размещена командой курорта Bukovel, которая ищет контроллеров на подъемники и парковки.
Работодатель предлагает:
- Возможность совместить работу и отдых;
- гибкий график (количество выходных);
- зарплату в размере ≈900 грн/смена;
- Бесплатное жилье на территории курорта и питание по себестоимости;
- Помощь наставника (полное обучение перед сезоном и консультация при дальнейшей работе);
- Скидки на услуги курорта для тебя и для твоих родных;
Работодатель ищет кандидатов возрастом 18-30 лет, который готов на сезонную работу в Карпатах. От него ждут ответственности, внимательности.
Также ранее Телеграф писал, что на курорте Буковель появилась вакансия для девушек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.