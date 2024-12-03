Имеет бойфренда и учится в киевском ВУЗе: что известно о дочери Владимира Зеленского

У президента Украины двое детей

Семья президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на сложные условия, вызванные войной, принципиально оставила своих детей в Украине. Глава государства подчеркивал, что если бы его дети уехали за границу, это было бы несправедливо.

Поскольку дети Владимира Зеленского – цель врага номер два (номер один – сам президент), они ведут непубличную жизнь и не появляются в соцсетях. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит и что известно о дочери Владимира Зеленского Александре.

Первенца Елены и Владимира Зеленских зовут Александра. Она родилась 15 июля 2004 года. Училась наследница президента в Новопечерской школе в Печерском районе Киева. Это заведение считается одним из самых престижных в столице, и стоимость обучения в год стоила от 10 до 12 тысяч долларов.

В стоимость входили планшет, учебник, форма дизайнера Лилии Пустовит, медицинский осмотр, питание и т.д. В сети много фото Александры Зеленской из школы. Также девушка активно вела свои соцсети до начала полномасштабного вторжения, где было немало подписчиков.

Появление на телевидении

В 2016 году дочь Владимира Зеленского появилась на телеэкранах. Девочка стала участницей шоу "Рассмеши комика. Дети", в жюри которого тогда находился ее отец. Тогда девочка победила и забрала 50 тысяч гривен благодаря своим шуткам.

Где сейчас Александра Зеленская

Еще в 2023 году Владимир Зеленский сообщил, что его двое детей остаются в Украине, несмотря на войну и на то, что он мог вывезти их за границу. "Мои дети в Украине, сын 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже ? Это было бы несправедливо", – рассказал президент Украины.

Сейчас Александре Зеленской 20 лет. Она учится по юридической специальности в одном из киевских университетов. Из соцсетей девушка полностью скрылась с началом полномасштабного вторжения.

Личная жизнь дочери президента

Елена Зеленская в декабре 2023 года поделилась, что у дочери есть бойфренд. Жена Владимира Зеленского призналась, что эта новость ее шокировала, но они вместе с мужем должны признать, что их дочь уже взрослая, а "жизнь продолжается". Кто стал любимым Александры Зеленской и до сих пор они вместе, по состоянию на данный момент неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена экс-главы Минкульта Ткаченко. Мы также узнали, сколько они вместе.