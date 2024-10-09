Некем менять: в Раде высказались о демобилизации военных до 25 лет

Вопрос могут поднять на обсуждение в будущем

В настоящее время Украина не может провести демобилизацию военнослужащих в возрасте 18-25 лет. Однако в случае улучшения показателей с мобилизацией, этот вопрос будет обсуждаться.

Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Евгений Чернев. Его слова приводит LB.ua.

"Представители Генштаба давали в закрытом формате цифры о количестве мобилизированных лиц этого возраста. Позиция Генштаба на сегодняшний день в том, что они не могут демобилизировать этих людей. Потому что просто нет кем их заменить", — сказал он.

При этом Чернев добавил, что если военные увидят, что тенденция по мобилизации положительная, то вопросы демобилизации будут обсуждаться с Генштабом.

Он подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается в настоящее время. Как она изменится через условные две недели, сказать пока сложно.

Как известно, в Украине не могут согласно законодательства мобилизировать лиц младше 25 лет с некоторыми исключениями. Они могут присоединиться к армии лишь на добровольном основании.

Случаи попыток мобилизации лиц до 25 лет в Украине были, но в таком случае вопрос обычно решается в судебном порядке. Прецеденты успешного рассмотрения дел уже были.