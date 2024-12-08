В Украине начнут гораздо меньше выключать свет: когда это произойдет и какая причина

Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить всех украинцев электричеством

Если еще на прошлой неделе украинцы сидели по 6-8 часов в сутки без света, то сейчас украинские энергетики сообщают о постепенном улучшении ситуации в сети после масштабной атаки в конце ноября. Уже с понедельника, 9 декабря, планируется уменьшить количество и продолжительность отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Ослабление ограничений будет касаться не только обычных потребителей. Для бытовых потребителей график ограничений будет несколько более мягким: с 8 до 19 часов будет действовать одна очередь отключений.

Для промышленных предприятий и бизнеса также предусмотрены изменения: ограничения электропотребления будут действовать с 7 до 20 часов. Специалисты продолжают восстановительные работы и стараются как можно скорее вернуть поврежденное техническое оборудование к полноценной работе.

Графики отключений могут изменяться в течение дня. Об этом в каждой области местные облэнерго будут уведомлять отдельно. Дополнительно энергетики просят население сознательно относиться к электропотреблению и не включать одновременно несколько мощных приборов при восстановлении электроснабжения.

Напомним, что энергетики обрадовали украинцев графиком отключения света на 8 декабря. Энергетики устраняют повреждение энергосистемы.