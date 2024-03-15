"Успокаивает спорт": первая леди Украины рассказала, как преодолевает стресс и тревогу

Преодолевать негатив Елене Зеленской помогают регулярные занятия спортом

Жена президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская — недавно рассказала об обязанностях первой леди. А также сообщила, что научилась преодолевать ощущение тревожности, которое часто возникает во время войны.

В новом эпизоде подкаста "Ти як?" Зеленская сообщила, что испытывает как рациональную, так и иррациональную тревогу. Однако она научилась контролировать ситуацию, чтобы не впадать в депрессивные состояния.

Елена Зеленская регулярно занимается спортом

"Я уже для себя поняла, что у меня есть два типа тревожности. Первый, когда я, в принципе, понимаю, почему я тревожусь. Например, когда меня ожидает какое-то событие, перед которым я волнуюсь, и я должна к нему готовиться. То есть это такая рациональная тревога. И есть иррациональная тревога. Просто что-то на душе плохо. И в такой момент я задаю себе вопрос, могу ли что-то сделать, чтобы стало лучше. Поэтому в первом случае я просто начинаю готовиться к событию. Я понимаю, что, если буду заниматься прокрастинацией, как это иногда у меня случается, будет еще хуже. Я буду страдать до последнего, и эти страдания никогда не прекратятся. Чтобы прекратить страдания, нужно максимум сделать, чтобы успокоиться, подготовиться к событию".

Приглушить негатив Елене Зеленской помогают регулярные занятия спортом, которому она уделяет много времени.

"Успокаивает спорт. Пыталась практиковать медитацию. Нужно больше практики, пока я не испытала такой чудодейственной силы. Но знаю, что оно должно прийти, когда я буду продолжать. Здесь уже в случае, когда я не могу справиться, физически надо с этим что-то делать", – резюмировала Елена.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали художественные работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.