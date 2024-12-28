Морозы вскоре накроют Киев: синоптики назвали даты

Температура воздуха в украинской столице вскоре заметно снизится

Похоже погода в Киеве все же порадует морозами и снегом на новогодние праздники. При этом вполне вероятно, что они продержатся аж до конца января.

Согласно данным синоптических сайтов, перед этим в Украине заметно потеплеет. Таким образом на Новый год и в первые дни 2025 года столбики термометров поднимутся вплоть до +8 градусов.

Примерно с 4 января в Киеве стоит ждать похолодания. По крайней мере такой прогноз дает Meteprog.

Согласно его данным, до конца месяца можно ждать морозов до -12 градусов в ночное время суток.

Metefor дает более сдержанный прогноз. Там тоже ожидают морозы до конца месяца, но не настолько сильные.

Стоит отметить, что месячные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных или математических моделей, а потому по факту картина может сильно отличаться от ожидаемого. Поэтому в прогнозах более, чем на неделю обычно смысла немного, а они нужны больше для отслеживания тенденции климатических изменений, чем для определения точной погоды в конкретный день.

Однако во всех краткосрочных прогнозах, включая и данные Синоптик, можно увидеть, что после 4 января в Украине температура воздуха резко пойдет вниз.

Напомним, ранее Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу говорил, что перед Новым годом ожидается значительное снижение температуры воздуха.