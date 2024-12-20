Командир 221 бригады, где издевались над военными, заплатил огромный залог и вышел из-под стражи

Побережнюк вышел на свободу

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи после внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен. Накануне, 19 декабря, суд избрал Побережнюку меру пресечения в виде и содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Об этом сообщили в Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает "Суспільне". Пока в прокуратуре не разглашают, кто именно внес средства – сам подозреваемый или другие лица.

Источники РБК говорят, что залог за командира, вероятно, внесли его собратья.

По материалам следствия, командир бригады подозревается в злоупотреблении служебным положением. Следователи установили, что Олег Побережнюк привлекал военнослужащих своей бригады для строительства частного дома на территории Хмельницкой области.

Военные вместо выполнения своих непосредственных должностных обязанностей были вынуждены работать на строительстве жилья командира. Правоохранители задокументировали факты незаконного использования личного состава бригады в частном строительстве.

Расследование по злоупотреблениям в воинской части продолжается. Следственные действия проводятся по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной причастности других лиц к противоправной деятельности.

Дело о злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде получило огласку после обнародования информации об избиении военных, вымогательстве у них денег и использовании на частном строительстве. Расследование выявило факты нарушения прав военнослужащих и злоупотребления служебным положением командования. Кроме того, над ними издевались — привязывали к кресту и жестоко избивали. Этим делом занимается ДБР.

Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе уже отреагировали на скандал в одной из бригад ВСУ. Крестник командира издевался над сослуживцами и требовал с них деньги.