Комментатор в прямом эфире пристыдил Шовковского за русский язык (видео)

Момент попрал в прямую трансляцию игры

Украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за использование русского языка в матче. Накануне Бело-синие одолели "Оболонь" в киевском дерби (3:0).

Соответствующий момент попал в прямую трансляцию поединка 25-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Журналист призвал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) внимательно следить за подобными случаями, передает Tribuna.

"Ну и снова, уважаемые, русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что все это с пылу с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома.

Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) будет штрафовать тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда г**на", – сказал Бебех.

Роман Бебех

Напомним, "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с "Буковиной". Накануне в украинском футболе прогремел скандал, ведь перволиговой команде не разрешили играть на домашнем стадионе, хотя в четвертьфинале "Буковина" играла дома.